Чудовщиная авария в Шеки - погибли несовершеннолетние
В Шеки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, двое несовершеннолетних погибли на месте происшествия, шесть человек пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером на участке магистрали Евлах-Загатала граница Грузии, проходящей по территории села Джафарабад. Житель села Чайгарагоюнлу Эльчин Мамедов, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21011", сбил корову, которая переходила дорогу. От удара машина вышла из-под контроля и упала в придорожный овраг.
Двое несовершеннолетних, находившихся в машине во время аварии, погибли на месте происшествия. Еще 6 человек были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.
В настоящее время раненым оказывается первая медицинская помощь, уточняется личность погибших и пострадавших.
По данному факту проводится расследование.
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