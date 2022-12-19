Чудовщиная авария в Шеки

В Шеки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, двое несовершеннолетних погибли на месте происшествия, шесть человек пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером на участке магистрали Евлах-Загатала граница Грузии, проходящей по территории села Джафарабад. Житель села Чайгарагоюнлу Эльчин Мамедов, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21011", сбил корову, которая переходила дорогу. От удара машина вышла из-под контроля и упала в придорожный овраг.

Двое несовершеннолетних, находившихся в машине во время аварии, погибли на месте происшествия. Еще 6 человек были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.

В настоящее время раненым оказывается первая медицинская помощь, уточняется личность погибших и пострадавших.

По данному факту проводится расследование.