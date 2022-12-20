На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг у станции метро "20 Января";
6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлениях станции метро "20 Января" и круга "Гялябя";
7. Тбилисский проспект, в направлении центра;
8. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Улица Абдуллы Шаига, в направлении Госкомстата;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улица 28 Мая до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
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