https://news.day.az/society/1521099.html ДТП в Баку: образовалась пробка
ДТП в Баку: образовалась пробка
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг (на мосту), в направлении ст/м "Кероглу".
Об этом Day.Az сообщили во вторник из Бакинского центра интеллектуального управления транспортом.
Отмечается, что по этой причине в данном направлении наблюдается высокая плотность движения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре