Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг (на мосту), в направлении ст/м "Кероглу".

Об этом Day.Az сообщили во вторник из Бакинского центра интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что по этой причине в данном направлении наблюдается высокая плотность движения.