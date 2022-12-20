https://news.day.az/society/1521110.html Сколько деревьев повалил сильный ветер в Баку?
Сколько деревьев повалил сильный ветер в Баку?
Сильный ветер в Баку повалил 15 деревьев.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Объединении озеленения и хозяйства исполнительной власти города Баку.
В сообщении отмечается, что в результате сильных порывов ветра в разных районах столицы повалились 15 деревьев.
Сотрудники объединения немедленно выехали на место происшествия, а поваленные деревья были убраны с дорог.
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