Сколько деревьев повалил сильный ветер в Баку?

Сильный ветер в Баку повалил 15 деревьев.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Объединении озеленения и хозяйства исполнительной власти города Баку.

В сообщении отмечается, что в результате сильных порывов ветра в разных районах столицы повалились 15 деревьев.

Сотрудники объединения немедленно выехали на место происшествия, а поваленные деревья были убраны с дорог.