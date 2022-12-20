Азерпочт выпускает коллекцию марок, посвященную Году Шуши

Почтовый оператор Азербайджана - ООО "Азерпочт" - выпускает в обращение коллекцию марок, посвященную "Году города Шуша".

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал в ходе брифинга председатель Правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов.

Он отметил, что одним из мероприятий, предусмотренных распоряжением Президента Азербайджана "Об объявлении 2022 года "Годом города Шуша" в Азербайджане от 5 января 2022 года, стал выпуск в обращение марок и конвертов на тему "Шуша 270 лет".

"Согласно плану мероприятий, "Азерпочт", действующая при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустит в обращение коллекцию из 21 наименований различных марок на тему "Шуша 270 лет". Тематические марки "Шуша 270 лет" изображают Шушу с 5 разных сторон", - сказал он.

Джалилов подчеркнул, что тематические марки охватывают архитектуру, литературу, этническую и музыкальную культуру, флору и фауну города Шуша.