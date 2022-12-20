Сколько услуг оказано гражданам в учреждениях TƏBIB?

За 11 месяцев текущего года в подведомственных медицинских учреждениях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) было оказано 40 277 004 услуг.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня начальник отдела медицинской статистики и аналитики TƏBIB Кямран Гасымов во время выступления на отчетной конференции "TƏBİB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что из оказанных услуг 33 888 773 приходится на амбулаторную медицинскую помощь, а 6 388 231- на стационарную.

"Количество посещений врача составило 7 214 551. В подведомственных медицинских учреждениях за 11 месяцев выполнено 292 320 операций. Количество лабораторных услуг составило 8 522 701. В течение текущего года в медицинские учреждения TƏBİB было принято на работу 12 440 медицинских работников".