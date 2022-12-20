https://news.day.az/society/1521144.html Пожар в Билясуваре - есть погибший
Пожар в Билясуваре - есть погибший
Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о пожаре в Билясуваре.
Как сообщили Day.Az в МВД, 20 декабря около 05:30 сгорел дом, принадлежащий Р.Ахадову. В результате заживо сгорела находившаяся в тот момент дома Ненелер Ахадова (1943 г.р.).
Тело передано на экспертизу. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и пожарной охраны МЧС.
По факту в прокуратуре Билясуварского района проводится расследование.
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