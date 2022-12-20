Пожар в Билясуваре

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о пожаре в Билясуваре.

Как сообщили Day.Az в МВД, 20 декабря около 05:30 сгорел дом, принадлежащий Р.Ахадову. В результате заживо сгорела находившаяся в тот момент дома Ненелер Ахадова (1943 г.р.).

Тело передано на экспертизу. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и пожарной охраны МЧС.

По факту в прокуратуре Билясуварского района проводится расследование.