Ежемесячная зарплата врачей, работающих в больницах TƏBİB, превышает 1000 манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBİB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

По его словам, благодаря стимулирующим надбавкам зарплата семейных врачей была доведена до 500 манатов.

Гурбанов отметил, что, к заработной плате квалифицированных врачей подведомственных медучреждений, за исключением стоматологов, применяются доплаты.