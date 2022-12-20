28% поступивших в TƏBİB жалоб связаны с процедурами обследования и лечения

28 процентов поступивших в TƏBIB жалоб связаны с процедурами обследования и лечения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

В 2020 году в TƏBIB поступило 2 173 жалобы, что составляет 25 процентов от общего числа обращений (8 648).

"20 процентов жалоб связаны с инфраструктурой предприятия, 13 процентов - с нарушением этических норм, 13 процентов - с нарушением рабочих и трудовых отношений".

Гурбанов отметил, что каждое поступившее обращение тщательно изучается соответствующими структурами TƏBIB и информация о результатах расследования и принятых мерах сообщается заявителю.

"Основным содержанием обращений граждан и организаций по городу Баку это проблемы, с которыми сталкиваются при оказании медицинской помощи в учреждениях здравоохранения отдельными врачами, оказании помощи в оформлении медицинской документации и т.д", - добавил он.