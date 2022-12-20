TƏBİB обозначил цели на 2023 год.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее" заявил, что одной из основных целей на следующий год является улучшение здоровья матери и ребенка, а также снижение негативных ситуаций в этой сфере.

"В то же время обозначенными целями являются повышение уровня удовлетворенности граждан медицинскими услугами, повышение доступности услуг, создание региональных многопрофильных больниц в центрах медицинских территориальных подразделений, улучшение лекарственного обеспечения медицинских учреждений и обеспечение их современным медицинским оборудованием, совершенствование использования больничной информационной системы и других электронных услуг.

Развивать международные связи и медицинский туризм (доступ иностранных граждан к медицинским услугам, оказываемым в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях), повышать внимание к чувствительным группам населения при оказании медицинских услуг (ветеранам, семьям шехидов, инвалидам), развивать профилактические услуги с целью более раннего выявления заболеваний также являются целями обозначенными на 2023 год".

По словам Гурбанова, в 2023 году планируется обеспечить высококвалифицированными кадрами медучреждения, подведомственные TƏBİB.

"В последующие годы запланировано повышение уровня доступа населения к специализированной медицинской помощи, создание в столице медицинских учреждений, осуществляющих координацию специализированной медицинской помощи по всей стране, совершенствование функционирования существующих учреждений, усиление реабилитационных услуг в подведомственных учреждениях, совершенствование теоретических знаний и практических навыков врачей и среднего медицинского персонала, обеспечение сотрудничества подведомственных медицинских учреждений с ведущими клиниками зарубежных стран", - добавил он.