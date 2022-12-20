В Баку приостановлена деятельность предприятия по производству металлических изделий

МЧС приостановило деятельность предприятия, нарушавшего требования безопасности.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую телефонную линию "112" поступило обращение о том, что предприниматель Ахадов Рамиль Фарамаз оглу по адресу по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Мингячевир, 40 осуществляет производство металлических изделий, не отвечающее требованиям безопасности и представляющее опасность для жизни и здоровья людей.

В связи с обращением был проведен немедленный осмотр объекта. В ходе осмотра было выявлено грубое нарушение ряда требований правил безопасности в производственной сфере.

Акт, составленный по результатам проведенной проверки, был представлен руководству цеха для устранения нарушений.