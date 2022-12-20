Вугар Гурбанов об устранении нехватки врачей в регионах

В медицинских учреждениях, действующих в регионах, проводятся реформы для устранения нехватки медицинских кадров.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBİB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

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