Будет реализован проект, связанный с врачебными пунктами в селах

С 2023 г. начнется реализация нового проекта, связанного с реорганизацией и развитием врачебных пунктов в селах Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что условия этих медицинских учреждений и связанные с ними проекты нацелены на повышение уровня предоставляемых населению услуг.

"Уже подготовлены проекты по реконструкции центров семейного здоровья, сельских медицинских и сельских врачебных пунктов, размещению там врачей, среднего медицинского персонала, обеспечению их деятельности. Данные проекты будут реализованы в следующем году", - сказал Гурбанов.