В Баку из-за незаконной парковки перекрыта дорога

Из-за незаконной парковки в Ясамальском районе Баку оказалась перекрыта дорога.

Как сообщает во вторник Day.Az, это произошло на улице Муртузы Мухтарова.

Из-за незаконной парковки на улице часть дороги перекрыта, что привело к проблемам с проездом автомобилей через эту территорию. В связи с этим приостановили движение автобусы, курсирующие по маршруту №65. В результате на линии вышеупомянутого маршрута простаивает около 10 автобусов.