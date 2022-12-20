https://news.day.az/society/1521319.html В Баку из-за незаконной парковки перекрыта дорога - ВИДЕО
В Баку из-за незаконной парковки перекрыта дорога - ВИДЕО
Из-за незаконной парковки в Ясамальском районе Баку оказалась перекрыта дорога.
Как сообщает во вторник Day.Az, это произошло на улице Муртузы Мухтарова.
Из-за незаконной парковки на улице часть дороги перекрыта, что привело к проблемам с проездом автомобилей через эту территорию. В связи с этим приостановили движение автобусы, курсирующие по маршруту №65. В результате на линии вышеупомянутого маршрута простаивает около 10 автобусов.
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