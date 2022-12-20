https://news.day.az/society/1521326.html В Баку мужчина расплатился фальшивыми купюрами
В Баку мужчина расплатился фальшивыми купюрами
В Баку сотрудники Управления охраны Сабунчинского района задержали мужчину, расплатившегося в магазине на территории жилого массива Савалан двумя фальшивыми купюрами номиналом 200 манатов каждая.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел 19 декабря в 02:35.
Задержанный - житель Баку Турал Беджанов был доставлен в 14-е отделение полиции.
По факту ведется расследование.
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