В Баку мужчина расплатился фальшивыми купюрами

В Баку сотрудники Управления охраны Сабунчинского района задержали мужчину, расплатившегося в магазине на территории жилого массива Савалан двумя фальшивыми купюрами номиналом 200 манатов каждая.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 19 декабря в 02:35.

Задержанный - житель Баку Турал Беджанов был доставлен в 14-е отделение полиции.

По факту ведется расследование.