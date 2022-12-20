https://news.day.az/society/1521333.html Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит проверки в учебных заведениях
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит проверки в учебных заведениях
Агентство пищевой безопасности проводит проверки в высших учебных и общеобразовательных учреждениях.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.
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