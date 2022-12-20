Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит проверки в учебных заведениях
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Агентство пищевой безопасности проводит проверки в высших учебных и общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

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