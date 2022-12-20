Дороги в Кяльбаджаре очищаются от снега

Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на автомобильных дорогах республиканского значения Гянджа-Кяльбаджар-Истису и Кяльбаджар-Лачин, а также на других дорогах местного значения, проходящих через Омарский перевал, проводятся работы по очистке дорог от снега и льда.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.