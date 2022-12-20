https://news.day.az/society/1521347.html Задержан мужчина, пытавшийся нелегально въехать на освобожденные территории
Задержан мужчина, пытавшийся нелегально въехать на освобожденные территории
Задержан мужчина, пытавшийся нелегально въехать на освобожденные территории.
По информации, предоставленной АПА Бардинской региональной группой пресс-службы МВД, сотрудники Физулинского РОП задержали жителя района Хаяла Гулиева, который на управляемом им автомобиле пытался въехать на освобожденные территории в объезд стационарных постов, передает Day.Az.
В ходе проверок было установлено, что у него не было соответствующего разрешения.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в отношении Х. Гулиева был составлен протокол, направленный в районный суд.
Он арестован в административном порядке на 25 суток.
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