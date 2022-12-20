Задержан мужчина, пытавшийся нелегально въехать на освобожденные территории.

По информации, предоставленной АПА Бардинской региональной группой пресс-службы МВД, сотрудники Физулинского РОП задержали жителя района Хаяла Гулиева, который на управляемом им автомобиле пытался въехать на освобожденные территории в объезд стационарных постов, передает Day.Az.

В ходе проверок было установлено, что у него не было соответствующего разрешения.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в отношении Х. Гулиева был составлен протокол, направленный в районный суд.

Он арестован в административном порядке на 25 суток.