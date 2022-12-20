Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 315 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 94, вторую дозу получил 51 человек, "бустерную" дозу - 135 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 35.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 928 176, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5394 709, вторую дозу получили 4 875 048, "бустерную" дозу - 3 393 996 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 264 423 человека.