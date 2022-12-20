В ближайшее время общественность будет проинформирована о регистрации на конкурс Yüksəliş

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2023 году очередного конкурса Yüksəliş (Восхождение). Следующий конкурс станет 3-м по счету. В ближайшее время общественность будет проинформирована о датах и процессе регистрации на конкурс, передает во вторник Day.Az.

Отметим, что по итогам первого конкурса, проведенного в 2019-2021 годах, было выявлено 27 победителей, а второго конкурса, проведенного в 2022 году - 22. Помимо того, что имена победителей заносятся в банк кадрового резерва, они также получили годовой план личного развития (https://yukselish.az/mentors.html) и премию на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов каждый.

Конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением главы государства 26 июля 2019 года с целью выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.