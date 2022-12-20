В Баку столкнулись два автомобиля

На дороге Гала-Тюркян в Хазарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 17:30 столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Hyundai". По предварительной информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" и его пассажир ребенок погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

