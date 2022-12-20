https://news.day.az/society/1521400.html В Баку столкнулись два автомобиля - есть погибшие
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
В Баку столкнулись два автомобиля - есть погибшие
На дороге Гала-Тюркян в Хазарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 17:30 столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Hyundai". По предварительной информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" и его пассажир ребенок погибли.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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