Тяжелое ДТП на дороге Гала-Туркан

В результате ДТП на дороге Гала-Туркан в Хазарском районе Баку погибли три человека.

Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, сегодня около 17:30 на этой автодороге произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai.

По предварительной информации, погибли водитель автомобиля "ВАЗ-2107" Гурбан Алиев (1959 г.р.) и двое несовершеннолетних пассажирок автомобиля ВАЗ-2107. Мать девочек госпитализирована с травмами.

По факту ДТП проводится расследование.