https://news.day.az/society/1521423.html Тяжелое ДТП на дороге Гала-Туркан - есть погибшие
Тяжелое ДТП на дороге Гала-Туркан - есть погибшие
В результате ДТП на дороге Гала-Туркан в Хазарском районе Баку погибли три человека.
Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, сегодня около 17:30 на этой автодороге произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai.
По предварительной информации, погибли водитель автомобиля "ВАЗ-2107" Гурбан Алиев (1959 г.р.) и двое несовершеннолетних пассажирок автомобиля ВАЗ-2107. Мать девочек госпитализирована с травмами.
По факту ДТП проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре