В Огузе главврач попал в ДТП
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В Огузе главный врач Центра семейного здоровья попал в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло днем в селе Хачмаз Огузского района.

Житель города Огуз Мурад Сафар оглу Саркаров 1989 года рождения потерял управление автомобилем марки Opel Vectra. В результате, автомобиль перевернулся.

Получивший травмы различной степени тяжести М.Саркаров доставлен в Огузскую центральную районную больницу.

После оказания первой помощи он был переведен в Габалинскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

По данному факту в Огузском районном отделении полиции проводится расследование.

Отметим, что пострадавший М.Саркаров-главный врач Хачмазского сельского центра семейного здоровья.