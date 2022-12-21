В Огузе главврач попал в ДТП - ФОТО
В Огузе главный врач Центра семейного здоровья попал в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло днем в селе Хачмаз Огузского района.
Житель города Огуз Мурад Сафар оглу Саркаров 1989 года рождения потерял управление автомобилем марки Opel Vectra. В результате, автомобиль перевернулся.
Получивший травмы различной степени тяжести М.Саркаров доставлен в Огузскую центральную районную больницу.
После оказания первой помощи он был переведен в Габалинскую ЦРБ для дальнейшего лечения.
По данному факту в Огузском районном отделении полиции проводится расследование.
Отметим, что пострадавший М.Саркаров-главный врач Хачмазского сельского центра семейного здоровья.
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