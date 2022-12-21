https://news.day.az/society/1521476.html В Карабахе в комплексе "Леса Дружбы" проводятся мероприятия по посадке деревьев - ФОТО
В Карабахе в комплексе "Леса Дружбы" проводятся мероприятия по посадке деревьев - ФОТО
В комплексе "Леса Дружбы", созданном при совместной инициативе Азербайджана и Турции в Джебраильском районе, с начала сезона непрерывно проводятся мероприятия по посадке деревьев, сообщает в среду Day.Az.
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