В Карабахе в комплексе "Леса Дружбы" проводятся мероприятия по посадке деревьев

В комплексе "Леса Дружбы", созданном при совместной инициативе Азербайджана и Турции в Джебраильском районе, с начала сезона непрерывно проводятся мероприятия по посадке деревьев, сообщает в среду Day.Az.

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