https://news.day.az/society/1521477.html Смертельное ДТП в Физули
Смертельное ДТП в Физули
Утром 21 декабря в Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате опрокидывания автомобиля марки "Мерседес", управляемого Аразом Назаровым (1984 г.р.), водитель и пассажир Илькин Имдадлы (1989 г.р.) погибли на месте происшествия.
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