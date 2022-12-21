Смертельное ДТП в Физули
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Утром 21 декабря в Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате опрокидывания автомобиля марки "Мерседес", управляемого Аразом Назаровым (1984 г.р.), водитель и пассажир Илькин Имдадлы (1989 г.р.) погибли на месте происшествия.