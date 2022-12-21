https://news.day.az/society/1521510.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Нахчыван - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Нахчыван - ФОТО
Предотвращен ввоз большой партии наркотиков в Нахчыван.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.
Согласно сообщению, на КПП "Шахтахты" был задержан грузовой автомобиль марки "DAF" ( XB389BX), которым управлял гражданин Ирана Азизмохаммед Махмуд Нажиоллах оглу (1966 г.р.). В автомобиле было обнаружено 37,4 килограмма наркотиков.
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