https://news.day.az/society/1521516.html Служба занятости поддержала создание малого бизнеса для более чем 60 тысяч семей - Сахиль Бабаев
Служба занятости поддержала создание малого бизнеса для более чем 60 тысяч семей - Сахиль Бабаев
Служба занятости поддержала создание малого бизнеса для более чем 60 тысяч семей.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".
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