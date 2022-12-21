Служба занятости поддержала создание малого бизнеса для более чем 60 тысяч семей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

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