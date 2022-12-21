https://news.day.az/society/1521561.html В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи – Малейка Аббасзаде
В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи – Малейка Аббасзаде
В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявила сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".
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