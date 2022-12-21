В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявила сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Новость обновляется