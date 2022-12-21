Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине

21 декабря в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине в течение дня погода ожидается преимущественно без осадков, местами будет туман. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха днем достигнет 4 градусов, вечером опустится до 8 градусов мороза.

Как сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в настоящее время температура в городе Шуша составляет до 3 градусов мороза, а высота снега достигает 5 см.

22 декабря погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков, местами будет туман, будет преобладать слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, днем - от 3 до 2 градусов тепла.