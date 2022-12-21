https://news.day.az/society/1521572.html В Азербайджане планируется увеличить набор студентов в вузы - Эмин Амруллаев
В Азербайджане планируется увеличить набор студентов в вузы - Эмин Амруллаев
В ближайшие 4 года планируем увеличить набор студентов в вузы до 60 тысяч.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".
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