В Азербайджане планируется увеличить набор студентов в вузы

В ближайшие 4 года планируем увеличить набор студентов в вузы до 60 тысяч.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

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