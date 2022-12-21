В школах могут проводиться постоянные консультации по профориентации для учащихся старших классов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.