https://news.day.az/society/1521593.html В школах могут проводиться постоянные консультации по профориентации для учащихся старших классов - Сахиль Бабаев - ФОТО
В школах могут проводиться постоянные консультации по профориентации для учащихся старших классов - Сахиль Бабаев - ФОТО
В школах могут проводиться постоянные консультации по профориентации для учащихся старших классов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".
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