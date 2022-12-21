https://news.day.az/society/1521594.html Студенты должны быть привлечены к программам стажировки во время обучения в вузах - Эмин Амруллаев
Студенты должны быть привлечены к программам стажировки во время обучения в вузах - Эмин Амруллаев
Студенты должны быть привлечены к программам стажировки во время обучения в вузах.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".
Он отметил, что выпускники вузов 5 лет назад имели больше шансов найти работу.
"В системе высшего образования студенты должны быть привлечены к соответствующим программам стажировки в период их обучения", - сказал министр.
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