Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки, в основном без осадков, порывистый юго-восточный ветер.

Как сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах, есть вероятность осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 5-9° тепла, в горах ночью - около 5-10°, днем - 0-5° градусов мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах образуется гололед.