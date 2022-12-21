Два офицера азербайджанской армии трагически погибли
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Сегодня утром вблизи Финского городка на территории Физулинского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", опрокинулся автомобиль марки "Mercedes", управляемый Аразом Фазиль оглу Назаровом, 1984 г.р. В результате водитель и пассажир Илькин Имдадлы, 1989 г.р погибли на месте происшествия.

Согласно полученной нами информации, оба погибших являлись офицерами Азербайджанской Армии. А.Назаров был капитаном, И.Имдадлы служил на должности лейтенанта. Они участвовали в Отечественной войне и были награжены медалями.

Погибший в аварии майор Азербайджанской Армии А.Назаров является братом первого заместителя главы ИВ Гёранбойского района Сеймура Назарова. Он будет сегодня похоронен в родном селе Гызылгаджыли Гёранбойского района.