Два офицера азербайджанской армии трагически погибли
Сегодня утром вблизи Финского городка на территории Физулинского района произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", опрокинулся автомобиль марки "Mercedes", управляемый Аразом Фазиль оглу Назаровом, 1984 г.р. В результате водитель и пассажир Илькин Имдадлы, 1989 г.р погибли на месте происшествия.
Согласно полученной нами информации, оба погибших являлись офицерами Азербайджанской Армии. А.Назаров был капитаном, И.Имдадлы служил на должности лейтенанта. Они участвовали в Отечественной войне и были награжены медалями.
Погибший в аварии майор Азербайджанской Армии А.Назаров является братом первого заместителя главы ИВ Гёранбойского района Сеймура Назарова. Он будет сегодня похоронен в родном селе Гызылгаджыли Гёранбойского района.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре