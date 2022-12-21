https://news.day.az/society/1521667.html Важная новость в связи с обязательным медицинским страхованием в Азербайджане
Важная новость в связи с обязательным медицинским страхованием в Азербайджане
Со следующего года в Азербайджане увеличится лимит услуг ОМС по ряду заболеваний.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня на семинаре по вопросам обязательного медицинского страхования (ОМС) руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.
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