Важная новость в связи с обязательным медицинским страхованием в Азербайджане

Со следующего года в Азербайджане увеличится лимит услуг ОМС по ряду заболеваний.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня на семинаре по вопросам обязательного медицинского страхования (ОМС) руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

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