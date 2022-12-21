Сотрудники МЧС спасли пассажира, застрявшего в автомобиле

Вчера вечером на горячую линию МЧС 112 поступила информация о ДТП в селе Даг Кесемен Агстафинского района, в результате которого гражданин оказался в беспомощном состоянии в автомобиле.

Как сообщила Day.Az пресс-служба ведомства, на место происшествия незамедлительно была направлена группа спасателей Газахской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и транспортное средство врезалось в опору ЛЭП на обочине дороги. В результате пассажир Муса Годжаев (1991 г.р.) оказался зажат в деформированном автомобиле.

Пожарные спасли мужчину, получившего различные травмы, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится расследование.