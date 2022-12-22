https://news.day.az/society/1521715.html В Азербайджане наступила астрономическая зима
В Азербайджане наступила астрономическая зима
22 декабря в 01:48 в Азербайджане наступила астрономическая зима.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
Отмечено, что в это время ось вращения Земли образовала наибольший угол с направлением солнечных лучей. Солнце находилось на минимальной высоте (26⁰.2) над горизонтом.
В этот день регистрируется самый короткий день и самая длинная ночь в году. Продолжительность дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, а ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.
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