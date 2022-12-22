22 декабря в 01:48 в Азербайджане наступила астрономическая зима.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечено, что в это время ось вращения Земли образовала наибольший угол с направлением солнечных лучей. Солнце находилось на минимальной высоте (26⁰.2) над горизонтом.

В этот день регистрируется самый короткий день и самая длинная ночь в году. Продолжительность дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, а ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.