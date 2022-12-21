В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 90 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки скончались 2 пациента с коронавирусом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 034 человека вылечились, 9 999 скончались, число активных больных - 623.

За прошедшие сутки проведено 2 707 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 412 931 тест.