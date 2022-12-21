https://news.day.az/society/1521716.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 90 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки скончались 2 пациента с коронавирусом.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 034 человека вылечились, 9 999 скончались, число активных больных - 623.
За прошедшие сутки проведено 2 707 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 412 931 тест.
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