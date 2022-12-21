Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 294 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 90, вторую дозу получил 51 человек, "бустерную" дозу - 131 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 22.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 928 470, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5394 799, вторую дозу получили 4 875 099, "бустерную" дозу - 3 394 127 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 266 445 человек.