На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
16. Проспект Бюльбюля, от Зимнего парка в направлении проспекта Нефтяников.
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