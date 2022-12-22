На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

16. Проспект Бюльбюля, от Зимнего парка в направлении проспекта Нефтяников.