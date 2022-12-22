Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное Управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с празднованием Дня солидарности и Нового года.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в обращении говорится:

"В связи с предстоящими праздничными днями уже наблюдается заметная интенсивность, связанная с увеличением пассажироперевозок на автомобильных дорогах местного и республиканского значения. К сожалению, встречаются случаи, когда водители садятся за руль в сонном состоянии или зная, что у них серьезные проблемы со здоровьем. Это в итоге создает реальную основу для тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Использование в грузовых и пассажирских перевозках транспортных средств со старым годом выпуска, а также грубое нарушение нормативных требований при перевозках повышает не только вероятность аварий, но и степень тяжести ДТП с участием таких транспортных средств".

ГУДП просит водителей проверять техническое состояние транспортных средств, соблюдать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, не водить машину уставшими и в сонном состоянии.