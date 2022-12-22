https://news.day.az/society/1521836.html Завершены работы на второй наземной станции Бакинского метрополитена
Завершены работы на второй наземной станции Бакинского метрополитена
Полностью завершены строительные и монтажные работы в электродепо и одноименной наземной станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена.
Об этом сообщил в четверг Trend руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
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