Тяжелое ДТП в Баку,
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В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Гасана Алиева и Самеда Вургуна произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Столкнулись автомобили Mercedes и Toyota Prius, после чего первая машина врезалась в металлическое ограждение. Оба транспортных средства были серьезно повреждены.

По предварительной информации, два пассажира Mercedes получили легкие травмы. 

Причины аварии расследуются.