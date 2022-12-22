https://news.day.az/society/1521857.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Гасана Алиева и Самеда Вургуна произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Столкнулись автомобили Mercedes и Toyota Prius, после чего первая машина врезалась в металлическое ограждение. Оба транспортных средства были серьезно повреждены.
По предварительной информации, два пассажира Mercedes получили легкие травмы.
Причины аварии расследуются.
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