В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Гасана Алиева и Самеда Вургуна произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Столкнулись автомобили Mercedes и Toyota Prius, после чего первая машина врезалась в металлическое ограждение. Оба транспортных средства были серьезно повреждены.

По предварительной информации, два пассажира Mercedes получили легкие травмы.

Причины аварии расследуются.