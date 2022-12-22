Гражданин Бангладеш задержан за мошенничество в бакинском аэропорту

22 декабря во время специального досмотра в Международном аэропорту Гейдар Алиев около 01:05, сотрудниками Управления безопасности "Азербайджанских авиалиний" задержан гражданин Бангладеша Ислам Шахидул.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на аэропорт.

Согласно информации, во время досмотра задержанного были обнаружены 20 бангладешских паспортов и 2 печати. В результате расследования было выяснено, что он совершил мошенничество в отношении своих соотечественников, привез их в Азербайджанскую Республику под предлогом того, что за определенную сумму отправит их в одну из европейских стран. Также при осмотре паспортов были обнаружены поддельные визы Сербии.