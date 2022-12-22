https://news.day.az/society/1521867.html Объявлена среднемесячная заработная плата учителей в Баку
Объявлена среднемесячная заработная плата учителей в Баку
Среднемесячная заработная плата учителей в Баку составляет 867 манатов.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Управлении образования по городу Баку.
В 2021-2022 учебном году в школах, подведомственных Управлению, обучением и воспитанием 470 517 учащихся занимались 29 115 учителей.
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