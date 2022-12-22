https://news.day.az/society/1521878.html Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце - ФОТО
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце - ФОТО
В партии импортированного из Ирана в Азербайджан болгарского перца обнаружен вирус коричневой морщинистости.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
Партии перца, импортированные в Азербайджан иранской компанией ООО Aqro Laym (25 452 кг) и ООО Albalı A Fruit (8 472 кг), были проверены инспекторами агентства. В результате анализов взятых образцов был выявлен вирус коричневой морщинистости.
Ведомством было принято решение об уничтожении непригодных партий перца.
Вирус коричневой морщинистости является опасным патогеном овощных культур, таких как томат и перец.
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