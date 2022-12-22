Новоназначенный врио министра культуры Азербайджана Адиль Керимли

Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адиля Керимли первым заместителем министра культуры Азербайджана. Согласно распоряжению, временное исполнение должности министра культуры Азербайджана также возложено на Адиля Керимли.

Day.Az представляет вниманию читателей досье Адиля Керимли:

До этого назначения он занимал должность первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева. С 2012 года, руководил отделом культуры на Milan Expo, Dubai Expo и других международных мероприятиях, был руководителем организационного комитета азербайджанского павильона на Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Керимли также был членом рабочей группы Фонда Гейдара Алиева по восстановительным работам и проектам по реконструкции на освобожденных территориях, а также членом рабочей группы организованных Фондом дней азербайджанской культуры в ряде стран мира. Работал куратором культурных проектов Фонда Гейдара Алиева в Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Был руководителем азербайджанской делегации на конкурсе Eurovision (Евровидение), а в 2012 году, когда этот конкурс проводился в Баку, работал руководителем рабочей группы по подготовке к конкурсу. В этот период Керимли был членом комитета по правам и общественным делам Европейского вещательного союза.

Родился в 1979 году, в 1999 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета (степень бакалавра), а в 2001 году - магистра, является доктором философии по праву.