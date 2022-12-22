https://news.day.az/society/1521961.html В этих медучреждениях будет применяться ОМС
В этих медучреждениях будет применяться ОМС
В медицинских учреждениях, которые будут переданы в подчинение минздрава Азербайджана, будет применяться обязательное медицинское страхование (ОМС).
Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана, передает Day.Az.
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