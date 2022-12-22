В этих медучреждениях будет применяться ОМС

В медицинских учреждениях, которые будут переданы в подчинение минздрава Азербайджана, будет применяться обязательное медицинское страхование (ОМС).

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана, передает Day.Az.

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