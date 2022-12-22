В Баку скончался школьник
22 декабря около 13:00 состояние ученика 7-го класса Бакинской средней школы № 285 (имя школьника по определенным причинам не указывается) внезапно ухудшилось. Медицинский работник школы немедленно вмешался в соответствии с рекомендацией врача (школьник находился под наблюдением врача из-за проблем со здоровьем), ему была оказана первая медицинская помощь.
Как сообщили в четверг Day.Az в школе, администрация школы вызвала скорую медицинскую помощь и проинформировала семью ученика и правоохранительные органы.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ученик скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Педагогический и ученический коллектив школы выражает глубокие соболезнования семье и близким школьника.
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