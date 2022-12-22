https://news.day.az/society/1522029.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 107 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки скончались 3 пациента с коронавирусом.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 141 человек вылечились, 10 002 скончались, число активных больных - 594.
За прошедшие сутки проведено 2 100 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 415 031 тест.
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