В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 107 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки скончались 3 пациента с коронавирусом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 141 человек вылечились, 10 002 скончались, число активных больных - 594.

За прошедшие сутки проведено 2 100 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 415 031 тест.